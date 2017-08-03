В Волгограде посредницу передачи взятки сотруднику СИЗО отправили в колонию на 5,5 лет





В Волгограде Марии Климчук суд назначил 5,5 лет колонии общего режима за посредничество в передаче взятки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Красноармейском отделе СУ СКР по региону, женщина подыскала клиента, согласного предать взятку инспектору СИЗО, чтобы тот пронес на режимный объект 4 сотовых телефона.

В марте текущего года сотрудник УФСИН Васильев был задержан с поличным при получении 170 тысяч рублей от родственника одного из арестованных. За эти деньги он обещал обеспечить одного из подследственных сотовой связью. Сейчас уголовное дело в отношении Васильева уже рассматривается в районном суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Что касается Климчук, то суд учел отягчающие обстоятельства — другие судимости за присвоение, мошенничество и грабеж, а также смягчающие — наличие малолетнего ребенка. Женщина пыталась оспорить приговор за строгостью, однако решение оставили в силе.

В операции по задержанию преступников участвовали сотрудники МВД, ФСБ, СК и служба собственной безопасности ФСИН.

Материал подготовлен в рамках проекта "Профилактика коррупции".