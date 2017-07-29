Судя по всему, Волгоградский Союз журналистов пребывает в глухой «засаде»: во всяком случае, найти эту организацию по просьбе коллег из волгоградских СМИ, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», оказалось не совсем просто. На сайте Союза, если его вообще можно назвать сайтом, председателем правления почему-то значится Лев Куканов. Хотя вот уже три года организацию возглавляет Валерий Мельников. При этом живет в Жирновске, где является главным редактором местной газеты.

Адрес офиса тоже старый: Набережная имени 62-й Армии, хотя Союз давно оттуда съехал. И указанные телефоны будто «в рот воды набрали». Одним словом, получить самую элементарную информацию вообще невозможно из-за полного отсутствия таковой. Более того, в шапке волгоградского сайта значится Союз журналистов Подмосковья с массой разделов. Тут и кодекс профессиональной этики российского журналиста, и Устав Союза журналистов Подмосковья, и новости, а с помощью интерактивной карты можно ознакомиться со всеми отделениями Союза журналистов Московской области. Каким образом в этот на самом деле интересный портал «затесались» скудные и к тому же устаревшие сведения в несколько строк о волгоградском Союзе, - осталось тайной, покрытой мраком.

Не развеял этот мрак и нынешний председатель правления Валерий Мельников.









- Да, сайт - это наша беда и наша недоработка. Мы просто активно им не занимаемся в силу определенных обстоятельств, - признал он.

- А что это за обстоятельства, Валерий Федорович? – спросили журналисты редакции. Однако почему-то этот невинный вопрос вызвал непонятный гнев господина Мельникова, который сразу же пошел в атаку, во всяком случае, сложилось именно такое впечатление. «Вы меня уже пытаете как журналист или кто? Какую информацию хотите от меня получить? Зачем вы вообще меня искали и что хотели?», - сыпал он вопросами, хотя договоренность о беседе с ним состоялась накануне.

- Чем живет сегодня Союз журналистов, какие проблемы решает, кто обращается к вам за помощью и как помогаете молодым журналистам? Что делаете для того, чтобы журналисты не были так разобщены, как сегодня? Ведь, если помните, именно об этом, судьбе СМИ в регионе и многих других проблемах шла речь на журналистской конференции в 2014 году, на которой вас избрали руководить Союзом.

Однако Валерий Мельников не ответил ни на один вопрос. А такой элементарный, который задавался трижды: сколько, к примеру, в регионе первичных журналистских организаций – вызвал у него непонятный гнев.

- К этому разговору надо готовиться. Я журналист и работаю уже в этой отрасли 30 лет. С вашим братом и сестрой нельзя разговаривать просто так. Откуда я знаю, что вы хотите подготовить из нашего разговора? Вы позвонили, задаете вопросы, я что, вам обязан на них отвечать?

- А почему нет? Я же не спрашиваю вас о государственных секретах.

- Ну, вы молодцы, - хмыкнул он. - А вы спросили у меня, хочу я давать интервью или нет?

- Хорошо. Спрашиваю. Вы хотите давать интервью?

- Ну вот, опять двадцать пять. Я не готов беседовать с вами в форме интервью.

- А как вы готовы со мной беседовать?

- Да никак. У нас очень скоро будет проходить подведение итогов конкурса на премию имени Канунникова, это и будет повод для интервью. (Напомним, сам Мельников удостоился звания лауреата в 2014 году, в год избрания его на пост председателя правления. - Прим. ред. ИА «Высота 102»).

- Можно ли узнать, кто оценивает работы и кто из журналистов входит в правление? – поинтересовались журналисты «Высоты».

Ответ был, что называется, из ряда вон: «Нет, конечно!».

- Почему? Это тайна? Секрет?

- Да, это служебная информация.

- ?! То есть, журналист «Высоты 102», как член Союза журналистов, не вправе знать, кто управляет вместе с вами Союзом?

- Вы меня уже утомили вашими вопросами, – отрезал он.

Надо сказать, что такого в практике редакции еще не было: сложно представить, чтобы председатель правления Волгоградского Союза журналистов позволял себе такие вещи. Судя по всему, господин Мельников действительно, очень важный человек, которого оторвали от дел. А, может быть, он просто некомпетентен и поэтому так нервно реагировал на самые безобидные вопросы?

Многие представители волгоградских СМИ, с которыми беседовали журналисты информагентства, считают себя давно выбывшими из этой организации, полностью на их взгляд бесполезной и бестолковой сегодня. Многие признавались, что не знают ни имени сегодняшнего ее руководителя, ни фамилии. Более того, некоторым было абсолютно невдомек, как ему удается сидеть на двух стульях? На одном – в Жирновске, на другом – в Волгограде? Этот вопрос, кстати, задавали Мельникову и журналисты «Высоты». Ответ цитируем дословно: «Мне это удается вполне нормально».

По словам многих членов Союза, эта общественная организация давно сдает свои позиции. Вопросов было много и к прежним руководителям – Татьяне Давыдовой, Льву Куканову, но сегодняшний председатель просто «затмил» их своей «бурной» деятельностью, которую, к тому же, судя по его ответам, он держит от всех в глубокой тайне.

«Многие годы мы получали от Союза журналистов постоянную поддержку. Если случалась с кем-то из коллег беда – Союз помогал материально. Если требовалась судебная защита журналисту или СМИ в целом – предоставляли бесплатно адвоката, - говорит корреспондент газеты «Аргументы и факты» Лариса Шеремет. - Если вообще заглянуть дальше, то это были путевки в санатории и за рубеж, поездки на теплоходе по Волге в праздники, которые организовывал Союз, всевозможные встречи с коллегами из других регионов и многое, многое другое. Но сегодня эта волгоградская организация мертва. Никто из журналистов понятия не имеет, чем она занимается. Что касается его председателя и членов правления, убеждена: там должны быть люди, чьи имена не вызывают никаких вопросов. По моему личному мнению, некоторым вообще там не место».

Многие коллеги-журналисты признавались, что от нового руководства ждали если не возрождения былой славы и общественного «веса» организации, то хоть каких-то перемен в ее деятельности, заинтересованности в отстаивании профессиональных интересов членов Союза. Но, похоже, только председатель Мельников знает, как он возрождает утраченные позиции вверенной ему организации. Вот только почему-то рассказать об этом не хочет. Сразу нервничает.