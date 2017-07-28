Андрей Куприков: Шум вокруг вырубки деревьев на Мамаевом кургане в Волгограде – это истерика политических неудачников и шутов







Андрей Куприков, председатель комиссии по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса общественной палаты Волгоградской области, прокомментировал тему, поднятую в СМИ по поводу вырубки парка у подножия Мамаева кургана. Свое мнение он высказал в социальных сетях. (Приводится в сокращении, пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред. ИА «Высота 102»).

«Ужас как не хотел оттягиваться по теме в виду её надуманности и притянутости за уши, - цитата. - Но куча уважаемых читателей и камрадов обратилась за разъяснениями после поднятой в СМИ волны по вырубке парка у подножия Мамаева кургана, что у нас в Волгограде-Сталинграде если кто не знает.

Оговорюсь сразу, сейчас я высказываю исключительно свое личное мнение. Я не историк, не эколог, не борец за всё хорошее, а просто горожанин, живущий в нашем городе 30 лет, растящий здесь троих сыновей, любящий его и считающий себя его лютым патриотом.

Перед тем как сесть набить этот пост пролистал все основные федеральные и местные ленты новостей, в которых упоминалась ситуация с вырубкой деревьев...

...Скажу больше, у меня очень много вопросов к региональной власти относительно градостроительной деятельности, благоустройства и её подходов к реализации тех или иных проектов. Мне много чего не нравится. Меня, например, вообще не вставляет место выбранное под строительство нового стадиона, причем выбранное практически при полном игноре мнения ведущих градостроителей и архитекторов города. Но сейчас не об этом.

Мне сильно не нравится то, что эту тему стали педалировать либерастные СМИ и ряд великих блогеров 10 последних лет не желавших замечать как миллионный город деградирует, как закрываются его ведущие промпредпрриятия, как он зарастает мусором и грязью, как из него уходит бизнес и бежит молодежь, как у него только за 7 лет сменилось три губернатора, а городская власть вообще ничего из себя не представляет ни в плане самостоятельности, ни в плане финансовых возможностей. Это никого и никак не волновало.

Но стоило в кои веки, под ЧМ по футболу, городу получить хороший кусок на ремонт, благоустройство, новые дороги, аэропорт, как тут же, не пойми откуда, взялись неистовые борцы за его правильное освоение. Особенно меня удивили кролики Навального, развившие чрезвычайную активность, аж даже заявление написавшие о преступлении, которое по их больному воображению совершается прямо на глазах.

Короче, парковую зону в районе Мамаева кургана приводят в порядок, парковку делать надо, она край как нужна, проект благоустройства согласовывался и утверждался на нескольких уровнях, причем не самых последних. Истерику навальнят и проснувшихся от спячки коммунистов следует воспринимать как политический ПМС неудачников и шутов, а информационный шум поднятый в портяночных медиа банальным поводом напомнить о себе…», - цитата закончена.

После появившегося комментария в соцсетях Андрея Куприкова мы уточнили у волгоградского предпринимателя и общественника, не изменилось ли его мнение о ситуации, которая сложилась вокруг вырубки деревьев. Андрей Александрович согласился выехать на место так называемого "происшествия" и вновь подтвердил свою позицию.

Напомним, проводимые работы по благоустройству в районе Мамаева кургана некоторые СМИ и блогеры преподнесли как глумление над памятью павших воинов и уничтожение памятной аллеи вдов. Между тем, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» пояснили, что такой аллеи в Волгограде никогда не было, а территория, где проходят работы, не управляется музеем-заповедником. Представители администрации города-героя заявили, что на месте вырубленных, старых деревьев будут посажены новые, для многочисленных туристов и волгоградцев будет обустроена автостоянка, при этом никаких капитальных сооружений на месте благоустройства не планируется.



