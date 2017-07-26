В Волгограде правозащитник Гольдер подозревается в незаконном получении миллиона от отельеров





Сегодня в Волгограде по подозрению в коммерческом подкупе задержан Юрий Гольдер - глава правозащитной организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники УМВД, УФСБ и СК установили его причастность к коррупционному преступлению. Также под подозрением как посредник - его подчиненная. По версии следствия, которое ведет СУ СКР по Волгоградской области, правозащитники проводили общественную контрольную закупку в частном отеле, где нашли более 20 нарушений. Чтобы не передавать письма с результатами проверки в госорганизации, а некоторые из обращений уже отозвать, Гольдер, считает следствие, попросил полтора миллиона рублей. По словам Наталии Куницкой, официального представителя регионального управления СК, даже был подготовлен проект мирового соглашения. В результате стороны «сошлись» на 1 млн рублей, который был передан через юриста «Ассоциации по защите прав потребителей».



