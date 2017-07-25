Вице-премьер РФ Виталий Мутко порадовался отсутствию «стиральной доски» на проспекте Жукова в Волгограде





Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поделился с волгоградскими журналистами впечатлениями от замеченных им перемен в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102», вице-премьер вспомнил, как во время первых визитов в Волгоград, самолет, на котором он летел, буквально подбрасывало на посадочной полосе, а проспект Жукова напоминал «стиральную доску». Не поверил своим глазам при первом посещении Волгограда Виталий Леонтьевич и увидев обветшалое здание Центрального бассейна. «Я понял тогда, что профсоюзы — это школа коммунизма. У них ничего никогда не отберешь», - пошутил Виталий Мутко. Поэтому известие о том, что бассейн выкупила областная власть его обрадовало.

Виталий Мутко рассказал также представителям местных СМИ, что провел юность в Петербурге, поэтому рад за волгоградцев, что город-герой наконец «разворачивается к воде»: благоустраивается Центральная набережная, строится рокадная дорога, появится нормальный пляж.

В целом, программу подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу Виталий Мутко назвал амбициозной и выразил надежду, что горожане ощутят совершенно иное качество жизни.