



Использование земли под «Домом творчества» в центре Волгограда не по назначению — не повод отказать коммерческой организации в аренде земли. Такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области, передает ИА «Высота 102», и отменил постановление мэрии об отказе в аренде участка на улице Новороссийской. Таким образом, администрацию города обязали предоставить ООО «КардиоФарм» землю в 373 кв.м. в аренду. Сейчас эта фирма владеет зданием «Дома творчества», а потому по земельному законодательству имеет право на аренду участка без проведения торгов. Мэрия настаивала в своих отзывах на том, что аптека не вправе получить землю. Однако «довод ответчика о том, что ООО «КардиоФарм» в настоящее время здание используется не по назначению, не может служить основанием к отказу», говорится в решении суда.

Напомним, администрация Волгограда ранее просила суд признать «Дом творчества», в котором на самом деле продают колбасу и таблетки, самовольной постройкой и снести ее. Но в арбитраже встали на сторону коммерсантов. Сама история зарождения мифического «Дома творчества» в центре города, ради строительства которого были вырублены многолетние каштаны, началась в декабре 2013 года. В июне 2014 года администрация Волгограда выдала предпринимателю Гаврилину - бывшему собственнику здания - разрешение на строительство объекта. После завершения работ в 2015 году городская администрация разрешила ввод объекта в эксплуатацию, но после скандала в СМИ решила оспорить выданные ранее документы.