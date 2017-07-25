Житель Волгограда убил свою бывшую девушку табуретом

В Красноармейском районе избрана мера пресечения в виде ареста в отношении 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который пытался уговорить с помощью табурета свою бывшую сожительницу вернуться к нему. Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя отдела СУ СКР по Волгоградской области Руслан Капитанчук, женщина скончалась в больнице от травмы горла. По предварительным данным, подозреваемый пришел к дому нынешнего сожителя потерпевшей, разбил стекло в квартире и стал кидать в окно сорванные с клумбы цветы, уговаривая возлюбленную выйти. В результате она сжалилась и впустила мужчину в дом, где втроем они начали распивать спиртное. История закончилась тем, что подозреваемый избил обоих и скрылся. И, если сопернику он причинил незначительные травмы, отметил Капитанчук, то своей бывшей девушке — несовместимые с жизнью.