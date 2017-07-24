В Волгограде "квартирные террористы" идут под суд за незаконные сделки с жильем





Направлено в суд уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Ворошиловского района, которая с помощью своих подельников 26 и 28 лет принуждала собственников квартир продавать жилье за бесценок. Как сообщила АИ «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в декабре 2014 года обвиняемая, оказывая одному из владельцев квартиры в Дзержинском районе услуги по продаже, чтобы похитить имущество, заселила туда двоих своих знакомых. За денежное вознаграждение они систематически употребляли спиртное, шумели, устраивали дебоши, оказывали психологическое воздействие на хозяина. В результате потерпевший переоформил свою долю в квартире на другое лицо, лишившись, получается, единственного жилья и фактически став бомжем.

Кроме того, в 2015 году обвиняемая приобрела долю в квартире в Краснооктябрьском районе, после чего с целью понудить проживавшего в квартире мужчину продать ей свою долю на невыгодных условиях, снова заселила в квартиру своих знакомых. Результат оказался тем же.

Расследование уголовного дела проводилось СУ управления МВД России по Волгограду.

Вину участники преступной группы не признают. Дожидаться суда все обвиняемые будут, находясь под стражей.