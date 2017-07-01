





Видеорепортаж от 01.07.2017.

Четвертая по счету полицейская проверка обстоятельств оформления договора поручительства по кредиту на инвалида-колясочника из Волгограда принесла результаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, в ОМВД по Котовскому району приняли решение отказать Василию Аникину в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности событий, но установили важное обстоятельство: подпись мужчины в документах «Сбербанка» -фальшивая. Аникин, который два года был вынужден выплачивать ссуду, в действительности, не имеет к займу никакого отношения. Росчерк пера в договоре поручительства за него поставил его бывший босс, который оформлял на себя кредит, а одним из поручителей вписал своего бывшего подчиненного. Копия паспорта Василия Аникина у коммерсанта осталась со времен работы инвалида в его организации.





Напомним, «Высота 102» отслеживает «детективную» историю с оформлением поручительства по кредиту 49-летнего Василия Аникина уже несколько месяцев. К инвалидному креслу он прикован с 17 лет после травмы шейного отдела позвоночника. Главным источником доходов мужчины является пенсия по инвалидности. Три года назад его банковский счет неожиданно арестовали. Как выяснилось позже, Аникин на тот момент уже много лет числился поручителем по кредиту, который еще в 2005 году взял его бывший начальник в Котовском отделении «Сбербанка». Сумма займа составила порядка 500 тысяч рублей. С начала 2014 года, когда суд вынес решение о принудительном взыскании долга с Василия, ежемесячно с пенсии по инвалидности мужчины кредитная организация удерживала платежи. Последние несколько лет Василий пытался доказать правоохранительным органам, что никаким поручителем ни по какому кредиту он не выступал, никогда не был в Котово, где оформлялся займ. И что самое важное – ввиду физических ограничений писать не может. Но никого эти «железобетонные» аргументы - ни полицейских, ни банкиров – долгое время не интересовали.

В 2016 году Аникин, отчаявшись найти правду, обратился в общественную организацию «Кредитный правозащитник». В марте текущего года Юристам удалось через прокуратуру Котовского района добиться отмены постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, датированной еще августом 2015 года. Но радоваться было рано. Впоследствии будет проведено еще три полицейские проверки, две из которых – абсолютно формальные. Желание вникнуть в проблему у котовских силовиков возникло только после того, как Василий Аникин вместе с правозащитниками и съемочной группой «Высоты 102» 1 июля пришли на личный прием к замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Андрею Подоляну. Генерал-майор пообещал детально разобраться в ситуации и подойти к ней «с пониманием». Юристы «Кредитного правозащитника» тогда пояснили заместителю начальника областного главка МВД, что, если полиция установит факт подделки подписи в кредитном договоре, то через гражданский суд у Аникина появится шанс вернуть удержанные «Сбербанком» с него за эти годы деньги. К слову, в мае, когда история Василия Аникина уже стала достоянием общественности, «Сбербанк» неожиданно отозвал из службы судебных приставов документы о взыскании с мужчины долга по кредиту. Но к тому времени со счета Василия приставы успели списать порядка 150 тысяч рублей в качестве взносов по чужому кредиту.

Как поясняла ранее информагентству руководитель Волгоградского отделения «Кредитного правозащитника» Екатерина Трубихова, появление новых обстоятельств в деле потенциально является основанием для оспаривания решения Котовского районного суда о принудительном взыскании с Аникина долга по кредиту. «Если судебное дело будет возобновлено и получится отменить решение о взыскании денежных средств, то мы направим заявление о повороте исполнения решения суда - иначе говоря, о возвращении мужчине неправомерно удержанных с его пенсии денежных средств», - отметила Трубихова.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.



