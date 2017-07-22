В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футбола





Представители Федерации футбола Волгоградской области сегодня получили от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в областной организации. Какие именно требования были нарушены Федерацией, не сообщается. Областной комитет физической культуры и спорта свою позицию пока не озвучивал.

Согласно действующему законодательству, отмечают в Федерации, если даже нарушения в работе Федерации подтвердятся, она получит на устранение недостатков 6 месяцев и только после этого может быть лишена аккредитации облспорткомитета. За последние 5 лет в адрес Федерации от лица облспорткомитета не было ни одного существенного предупреждения или замечания по работе, уверяют в организации.

Напомним, что 18 июля в рамках отчетно-выборной конференции большинством голосов был переизбран на второй срок действующий глава организации Рохус Шох. Легитимность выборов была признана РФС. В областной Федерации отмечают, то неприятности начались накануне выборов. Так, офис общественной организации, который занимает небольшую комнату в колледже олимпийского резерва, был опечатан. Данное помещение, поясняют в Федерации, организация с разрешения облспорткомитета занимала 7 лет на безвозмездной основе.





Отметим, что претензии в адрес работы областной Федерации футбола звучали от спортивной общественности на встрече с представителями администрации региона, которая прошла 18 июля на стадионе "Волгоград Арена". Примечательно, что эта дискуссия состоялась в день переизбрания председателя Федерации футбола Волгоградской области. Так, организацию обвиняли в безынициативности в работе по подготовке молодой смены футболистов. Отмечали и разрозненность организаций, которые занимаются этой работой в регионе. Тогда заместитель губернатора Владимир Попков сообщил, что, действительно, есть сложности в общении областной Федерации футбола и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. "Рассматриваются различные варианты взаимодействия. Это и более широкое представительство в Федерации, так и создание альтернативной Федерации по этому виду спорта", - сказал по итогам встречи Попков.



