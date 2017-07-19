В Волгограде более 400 абитуриентов приступят к обучению в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ на бюджетной основе





Институт архитектуры и строительства (ИАиС) ВолгГТУ активно проводит приемную кампанию. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии института, в нынешнем году на бюджетную форму обучения поступят более 400 абитуриентов на следующие направления и специальности подготовки: «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Монументально-декоративное искусство», «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», «Технологические машины и оборудование», «Информационные системы и технологии», «Технология транспортных процессов».

«Почти год ИАиС функционирует в составе опорного Волгоградского государственного технического университета, оставаясь кузницей строительных кадров, архитекторов, дизайнеров, экологов, экономистов, специалистов ЖКХ. Только в июле 2017 году выпускниками ИАиС стали более 800 человек. Из них свыше 100 окончили вуз с отличием. Все наши выпускники востребованы на рынке труда как в Волгоградской области, так и далеко за ее пределами», - отмечают в вузе.

У абитуриентов осталось совсем немного времени с выбором учебного заведения – 26 июля станет последним днём приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ.

Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ предлагает сделать хороший выбор – стать студентом ИАиС, стать частью большого и дружного коллектива технического университета.

Приемная комиссия ИАиС располагается по прежнему адресу: г. Волгоград, ул. Академическая, 1, корпус В, ауд. В-115 (вход с ул. Огарева). Телефон: (8442) 97-48-13.



