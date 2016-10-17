



Несколько минут назад в международном аэропорту Волгограда сел литерный самолет из Армении. Как передает ИА "Высота 102", на его борту 18 представителей полицейского ведомства этого союзного государства, которые в Волгограде примут участие в Объединенной коллегии МВД России и полиции Армении. Ее проведут главы двух ведомств — руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев и начальник полиции республики Армения Владимир Гаспарян. Из Армении вместе с начальником также прибыли его заместители и руководитель управления по борьбе с организованной преступностью. Напомним, один из главных вопросов совещания коллегии, которое в течение двух дней пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва», - взаимодействие в сфере борьбы с преступностью.

В Волгоград 20 минутами ранее также прибыл министр России Владимир Колокольцев. Главу МВД РФ встретил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас члены коллегии, на которую приглашен глава Волгоградской области, следует в центр города.







Осенью прошлого года заседание Объединенной коллегии МВД России и полиции Армении проходило в Ереване. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия с учетом криминальных вызовов современного мира, в частности, транснациональной преступности, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми. Представители делегации полиции Армении сегодня планируют посетить в Волгограде госпиталь ветеранов войн и мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.