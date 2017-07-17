В Волгограде на Лысой горе нашли 7 ящиков со снарядами

Справка. Мемориальный комплекс «Лысая гора» — памятник военной истории, расположенный в Советском районе города Волгограда. Ожесточённые бои за высоту 146.0 и прилегающую территорию велись непрерывно с сентября 1942 года по январь 1943 года в течение 147 суток. Здесь земля, изрезанная глубокими рвами и траншеями, до сих пор хранит тысячи осколков мин, снарядов, пуль. Это была одна из стратегических точек в битве за Сталинграда: с высоты можно было контролировать ход боев. В память о погибших защитниках города на Волге на Лысой горе в 1968 г. установили 20-метровый обелиск. Чуть поодаль расположена братская могила павших красноармейцев. Обелиск имеет высоту 4 метра.

В местах ожесточенных сражений в период Сталинградской битвы в Советском районе Волгограда обнаружены опасные находки. Эхо войны нашли в нескольких сотнях метров от мемориального комплекса на Лысой горе, передает ИА «Высота 102». По предварительным данным, в схроне находилось 7 ящиков с различными боеприпасами, в том числе минами — всего порядка 70 штук. Сейчас место обнаружения арсенала оцеплено, военным саперам подана заявка на обезвреживание. Примечательно, что об обнаружении боеприпасов стало известно сегодня, 17 июля. Именно в этот день 75 лет назад - 17 июля 1942 года - началась Сталинградская битва.