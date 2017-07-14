Африканская чума свиней захватывает новые районы Волгоградской области





Африканская чума свиней выявлена в личных подсобных хозяйствах жителей поселка Репино Среднеахтубинского района и города Калач-на-Дону, сообщает ИА "Высота 102. По информации пресс-службы администрации региона, специалисты региональной ветслужбы принимают меры для локализации инфекции: устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, проводят подворовой обход.

Всего в Волгоградской области с начала года выявлено шесть случаев африканской чумы свиней: три из них — в Среднеахтубинском районе, по одному — в Даниловском, Калачевском и Городищенском. На сегодняшний день карантин действует на четырех участках, на двух — в поселке Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района и Котлубанском сельском поселении Городищенского района — уже снят.

Чтобы избежать инфекции специалисты рекомендуют содержать свиней в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула, использовать только термически обработанные корма. Африканская чума свиней не опасна для человека, по наносит большой ущерб экономике. Вакцины от АЧС нет, поэтому все зараженное поголовье подлежит уничтожению.

Фото: tverigrad.ru