В дома волгоградцев возвращается вода после ремонта на сетях





Сегодня ранним утром жителей 5 районов, где для проведения модернизации отключали воду, порадовало наличие чистой воды в кранах, которая вернулась в дома волгоградцев раньше заявленного времени. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения», беспрецедентный объем работ на объектах водоснабжения был выполнен на 6 часов раньше запланированного. Работы на объектах и сетях водоснабжения еще ведутся, но вода уже поступает в дома горожан.

Насосная станция первого подъема была запущена уже в 6 часов вечера 8 июля, вместо плановых двенадцати часов ночи. Уже в час ночи воскресенья очищенная вода стала подаваться на насосную станцию второго подъема, и ближе к утру поступила и жителям Центрального, Ворошиловского, Советского (мкрн. Тулака) и Краснооктябрьского (Научный городок) районов в части до Второй Продольной автодороги. В данный момент идет наполнение резервуаров на насосной станции «Елабужская» в Ворошиловском районе, поэтому жители поселка Ангарский и заполотновской части Ворошиловского и Центрального районов также увидят питьевую воду раньше обещанного срока.

«К водопроводным сетям подключено более 20 километров новых трубопроводов, в том числе обновленные магистральные водоводы диаметром от 600 до 1200 мм. С опережением графика выполнены работы по врезке в сеть второго водовода на строящемся стадионе «Волгоград Арена». Успешно проведено подключение к сетям второй очереди магистрального водопровода на ул. Набережной 62-й Армии. Работы по подключению новой станции водоочистки в Краснооктябрьском районе также полностью завершены, однако полный цикл пуско-наладочных работ на каждой группе насосов займет 72 часа. До этого момента, во избежание технических сбоев, вода будет параллельно подаваться и со старой станции. Жители не заметят процессов перехода с одной станции на другую, это никак не скажется на напоре воды в домах, на ее качестве и наличии», - сообщил руководитель оперативного штаба ООО «Концессии водоснабжения» Джамшед Рахимов.

Подвоз воды, несмотря на досрочное окончание работ, в районах, куда вода еще не поступила, будет выполняться по утвержденному графику.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (тт. 99-67-96, 606-600) по-прежнему предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также консультирует по вопросам поступления воды в дома.











