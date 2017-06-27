В Волгоградской области с начала года на водоемах спасли 116 утопающих

По состоянию на сегодняшний день в Волгоградской области на реках и озерах погибли 32 человека. Это на 13% меньше аналогичного периода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, среди погибших есть ребенок - это 15-летний школьник из Иловлинского района. При этом спасено 116 человек, из которых пятеро детей.

В текущем году запланировано оборудование и открытие 36 пляжей, в том числе 14 пляжей в детских оздоровительных лагерях. Пока допущено к эксплуатации 13 пляжей, в том числе 7 — в оздоровительных учреждениях. В местах неорганизованного отдыха людей на воде предусмотрено выставление 14 дополнительных ведомственных и 24 общественных спасательных постов.

С начала года патрули, состоящие из сотрудников инспекции по маломерным судам, полиции и органов местного самоуправления, привлекли к ответственности нарушителей правопорядка на водоемах, в том числе тех, кто паркует автомобили на берегу либо пользуется личным водным транспортом, не имея прав. Наложено административных штрафов на сумму свыше 195 тысяч рублей.