Неоплата услуг ЖКХ привела жителя Волжского к уголовному делу

В Волжском в отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело за повреждение соседского автомобиля. Подозреваемый умышленно поцарапал «ВАЗ 2110», поскольку сосед ему делал замечания о неоплаченных счетах за услуги ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сумма ущерба при этом составила 23 тысячи рублей.

Кроме того, задержан 16-летний подросток, который тоже повредил чужую машину. Учащийся одного из техникумов стукнул по капоту «пятнашки» кулаком. Ущерб оценили в 13 тысяч рублей. Как объяснил сам подозреваемый, произошло это «в порыве отчаяния», после того, как он случайно уронил и разбил свой дорогостоящий мобильный телефон.