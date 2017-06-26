Реализация крупного инвестпроекта в Котельниковском районе требует инициативы предпринимателей

Строительство крупнейшего в регионе горно-обогатительного комбината на территории Котельниковского района может стимулировать малый и средний бизнес к инвестированию средств в создании комфортных условий для растущего населения района. Об этом шла речь на прошедшем круглом столе представителей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с предпринимателями региона.

Для полного понимания грандиозности застройки Котельниково бизнесменам показали и строящийся ГОК, и уже возведенные жилые застройки в микрорайонах «Восточный» и «Дубовая роща», где в ближайшее время будут построены 327 коттеджей, 13 многоквартирных домов, больница, школа и детский сад. Комфорт проживания здесь обеспечен, а вот спектр развлечений и бытовых услуг весьма ограничен. Как отметил руководитель департамента управления имуществом и непрофильными активами группы компаний "Еврохим" Любомир Семанив, компания готова рассмотреть все предложения потенциальных инвесторов.

Презентация «точек» приложения инвестиций показала, что предприниматели могут организовать здесь вполне успешный бизнес. По мнению котельниковских предпринимателей, в целом они готовы к приезду большого количества новоселов. Готовы к инвестициям, в частности, аптечные пункты, салоны красоты.

Первая проведенная в таком формате встреча показала взаимную готовность к развитию отношений крупного инвестора с малым и средним бизнесом. По мнению административного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Олега Швеца, откровенный диалог с предпринимателями в таком формате может привести в дальнейшем к совместной плодотворной работе.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»