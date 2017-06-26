В Красноармейском районе Волгограда в ходе подключения инженерных сетей торговых точек к многоквартирным домам 6 управляющих компаний бездействовали. Таковы первые результаты проверки прокуратуры, организованной во всех района Волгограда и области для выявления случаев незаконной врезки в коммуникации жилых зданий. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, в Краснооктябрском районе выявлено порядка 30 нестационарных объектов, которые не имели разрешения потреблять ресурсы из близлежащих домов. Материалы проверок направлены в МВД дял привлечения виновных к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, в центре Волгограда установлен факт размещения торговых точек в границах охранной зоны газопровода, сейчас решается вопрос о демонтаже объектов.