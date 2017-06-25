Житель Серафимовича, который накануне вечером в Михайловке пытался задавить начальника отдела ГИБДД, ранее был неоднократно судим. Официально безработный, он передвигался на своем автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» в городе Михайловке, где постоянно проживал. Сколько раз он нарушал правила как водитель, сейчас выясняется. В то же время установлено, что за плечами подозреваемого есть две судимости. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 2009 и 2012 гг ему вменялись грабеж, причинение вреда здоровью, хулиганство и незаконное хранение оружия. Причем в первом случае уроженцу Азербайджана назначили 5 лет условно. Каким образом он спустя 3 года избежал применения реального наказания за совершенные преступления с рецидивом, пока под вопросом.

Сейчас подозреваемый в причинении насилия сотруднику полиции находится в больнице под наблюдением врачей и охраной правоохранительных органов. Решается вопрос о мере пресечения. По словам врачей, когда мужчина обратился за медпомощью с огнестрельным ранением в спину, от него не пахло спиртным. В то же время полицейские при обыске автомобиля обнаружили в салоне бутылку крепкого алкоголя. Наличие или отсутствие в крови спирта либо наркотических веществ покажет экспертиза.

Напомним, ЧП произошло накануне около 20 часов в центре Михайловки, где проходило празднование Дня молодежи. Ряд улиц на время превратился в пешеходную зону. Выступление артистов и уличная торговля привели к досуговому центру несколько тысяч человек. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Его пытался остановить начальник местного отдела ГИБДД, который нес дежурство на празднике. На кадрах, которые зафиксировали камеры наблюдения, видно, что сотрудник встал перед внедорожником. Сначала полицейский получил удар передним бампером по ногам, затем офицер подошел к водительской двери и пытался остановить водителя – но тот нажал на газ и протащил начальника отдела не менее 20 метров по асфальту. В это время второй сотрудник ДПС выстрелил в воздух из табельного оружия, затем несколько раз – по задней части уезжающего автомобиля.

Полицейские организовали преследование внедорожника. Водитель самостоятельно обратился в местную больницу с ранением спины, ему была поведена операция, угрозы жизни нет. По факту применения табельного оружия проводится внутренняя проверка. Уже сейчас известно, что прицельные выстрелы сотрудник ДПС произвел в тот момент, когда рядом с внедорожником не было людей.