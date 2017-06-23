Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко «оживил» консервный завод

Сегодня на консервном заводе в Красноармейском районе Волгограда запущена первая «огуречная» линия, сообщает ИА «Высота 102». Собственник предприятия находится в состоянии банкротства – в последнее время цеха простаивали. Но, это - тот случай, когда инвестор взял на себя запуск производства. «Оживил» завод экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко и его компания «Мегаполис», которая арендует у собственника производственные площади.На предприятии созданы десятки рабочих мест – средняя заработная плата составляет примерно 22 тысячи рублей. На сегодняшний день волгоградский консервный завод способен производить более 2 миллионов банок в месяц. Совсем скоро наступит сезон консервации местных томатов, затем придет черед кабачков, баклажанов и перца. Основными рынками сбыта станут крупные мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург, а также северные территории страны, где с овощами не так хорошо, как в Волгоградской области. Подробности истории возрождения консервного завода Евгений Ищенко рассказал ИА «Высота 102».











Сегодня во время презентации возрожденного производства консервного завода, волгоградские журналисты вновь задали Евгению Ищенко вопрос о его политических перспективах. «Я занимаюсь бизнесом, мне никто не мешает. Политикой мне банально никто не давал заниматься, поэтому я и не занимаюсь. Я хотел поучаствовать в выборах – меня не зарегистрировали, как вы помните. Жизнь продолжается. Занимаюсь теперь производством», - сказал Евгений Ищенко.