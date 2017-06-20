В Волгограде наградили победителей конкурса "Территория РУСАЛа"









Церемония награждения победителей конкурса "Территория РУСАЛа" состоялась на площади «Аттракционов» в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, благодаря конкурсу «Территория РУСАЛа» в Тракторозаводском районе появится несколько значимых социальных объектов. Развитие района для компании является приоритетом, так как именно здесь расположен Волгоградский алюминиевый завод и награждение победителей символически состоялось в День района.

Среди победителей конкурса РУСАЛа - четыре крупных инфраструктурных проекта. Один из них будет реализован в детском саду № 117. Здесь будет оборудована площадка c резиновым покрытием «Мастерфайбр». Это покрытие имитирует лабиринт с разноцветными дорожками, сигнальными флажками и мягкими модулями. Этот проект поможет маленьким волгоградцам не только оздоровиться на физкультурных занятиях под открытым небом, но и получить целый спектр положительных эмоций от участия в интересных интерактивных КВЕСТ-путешествиях.

В рамках проекта «АвтоCity» детско-юношеский центр будет оснащен учебной площадкой для практических занятий в детской автошколе «Гараж». Здесь подростки узнают не только правила дорожного движения, но и изучат внутреннее устройство автомобиля. В «Гараже» ребята получат навыки вождения на автосимуляторе и познакомятся с азами технического творчества.

Благодаря проекту «ЧитайИграйЗнай» (#ЧИЗ) в парковой зоне Спартановки будет создано коммуникационное пространство для чтения книг и обучению настольным интеллектуальным играм.

На базе Тракторозаводского центра социальной защиты населения будет создан проект «Радость материнства». Он поможет женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, не остаться один на один с бедой. Для участников проекта будут организованы групповые психологические, художественно-творческие и спортивные занятия, заседания родительского клуба, и культурно-досуговые мероприятия. Кроме того, в Волгограде появится первый специализированный велопарк для занятия беговелом, фигурным веловождением и велотриалом, веревочный парк «Вертикаль», а также будет реализована научно-познавательная программа по производству алюминия.

Справка. «Территория Русала» – благотворительный грантовый конкурс. Общий объем инвестиций составит более 3,5 млн рублей, с учетом софинансирования. Средства направляются на реализацию социальных проектов.



