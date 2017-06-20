



Новые дополнительные секции светофора, у которых на запрещающей фазе горит красный контур, появились на ул. Череповецкая - ул. Елецкая, пр. Ленина - ул. Бакинская, пр. Университетский - ул. Казахская, ул. Пархоменко - ул. Хиросимы, ул. Череповецкая - ул. Ростовская, ул. Коммунистической.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии «Волгоградгорсвет», для удобства участников движения, - как водителей, так и пешеходов, - устройства оснащены обратным отсчетом времени, что позволяет при подъезде к перекрестку заблаговременно подстроиться под режим работы светофорного объекта. В результате у участников движения появляется запас времени для принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций на дороге. Кроме того, они очень удобны при повороте налево транспортного потока со встречным движением в темное время суток.

«Новые светофоры, - как подчеркнули в МКП «Волгоградгорсвет», - положительно влияют на скорость транспортного потока и увеличение пропускной способности перекрестка». Они помогут и пешеходам, которые игнорируют красный свет светофора, и бросаются через дорогу наперерез машинам, не дождавшись зеленого света всего несколько секунд. В данном же случае человек будет видеть, сколько ему осталось стоять на перекрестке до появления зеленого сигнала. Причем для слабовидящих групп населения пешеходные светофоры сопровождаются устройством звуковой сигнализации.

Такие светофоры установлены в городе впервые, а в течение года планируется установить новых устройств еще на 16 оживленных перекрестках. Кроме того, как сообщили на предприятии, на Мамаевом кургане установлено вызывное табло пешеходного перехода в антивандальном исполнении с индикацией.