В Волгограде для 31 торговой галереи нашлись арендаторы





В Волгограде определены победители аукционов на размещение 31 торговой галереи. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, всего новой схемой размещения нестационарных объектов предусмотрена 51 галерея. Это новый для Волгограда вид нестационарной торговли, наряду с традиционными киосками и павильонами. Арендаторы получили земельные участки под эти объекты на четыре года. Большинство торговых точек по итогам конкурсных процедур предоставлено ООО «Царицынский комбинат». По сведениям информагентства, это предприятие, основным видом деятельности которого является производство различных видов мяса, может иметь отношение к «Волгоградскому мясокомбинату». Часть торговых площадей по результатам торгов досталась ООО «Торговый дом «Буран».

После заключения договоров в течение четырех месяцев арендаторы обязаны построить галереи и благоустроить территорию рядом с ними. Напомним, что внешний вид торговых галерей, также как и прочих видов нестационарных торговых объектов, должен быть типовым. Требования к архитектурному облику строений утвердила администрация Волгограда. Одно из условий – объекты должны быть выдержаны в серых тонах. Под светопрозрачной крышей одной галереи могут находиться не более пяти торговых точек. Данный вид нестационарного объекта допускает обустройство санитарного узла для персонала.

Напомним, согласно новой схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной мэрией на 2017-2021 годы, предусмотрено размещение свыше 1700 объектов. Переезжают на новые компенсационные места более 1000 ларьков, еще около 500 - остаются на прежних точках. Продолжается в Волгограде и процесс демонтажа незаконных объектов, а также тех киосков, на размещение которых закончились договоры. Всего в этом году с улиц города должно быть снесено свыше 1000 киосков, из которых уже убрали 350.



