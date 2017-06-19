Жителям Волжского подарили 5 тысяч цветов в палитре герба города





Порядка 5 тысяч саженцев цветущих растений высажено работниками МУП "Комбинат благоустройства" в самом центре Волжского. Как сообщает ИА "Высота 102", благоухающие клумбы теперь будут радовать волжан рядом с торговым центром ЦУМ. Примечательно, что выполнены они в желто-голубой палитре герба Волжского. Популярные для городских клумб цветы – агератум и бархатцы – выращены по заказу ООО "Волга-Бизнес" специалистами Волгоградского регионального ботанического сада. По их словам, голубые агератумы и желтые бархатцы создают особенную атмосферу, особенно в преддверии приближающегося Дня города. В компании "Волга-Бизнес" пояснили, что клумбы в цветовой палитре герба города стали подарком волжанам к празднику, который будет отмечаться 22 июля.

Отметим, что компания "Волга-Бизнес" управляет в Волжском полигоном твердых коммунальных отходов. По факту пожара на этом полигоне, который произошел в мае текущего года, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной версии, возгорание произошло по причине умышленного поджога.



