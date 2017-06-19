Появились шокирующие видекадры погони экипажа ДПС за разбойниками, ограбившими ювелирный салон в Камышине Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеозапись событий, происходящих в служебном машине ДПС, предоставленную ГУ МВД по Волгоградской области, один из полицейских пытался выстрелить в «Ниву», в которой находились преступники, в то же время отстреливались и злоумышленники. До «Нивы» оставалось уже совсем ничего, как одна из пуль, выпущенная из оружия преступников, попала в голову полицейского, находившегося за рулем.

Напомним, накануне в Камышине неизвестные ограбили ювелирный салон. Двое полицейских на машине ДПС некоторое время преследовали грабителей, несмотря на простреленное колесо служебного авто. Один из стражей порядка получил ранение в голову. Накануне он был госпитализирован в больницу Камышина, а сегодня его транспортировали в областной центр на вертолете санавиации. Раненого сотрудника сегодня навестил в больнице №25 начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Сейчас в поиске преступников в Камышинском районе Волгоградской области задействованы 300 сотрудников МВД и Росгвардии.









