В 120 тысяч рублей оценили 42 позиции бытовой техники, арестованной судебными приставами на популярной турбазе «Рублевка», расположенной в Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП, приставом подписано постановление об оценке имущества. Поскольку владелец пропустил предоставленный ему 10-дневный срок на добровольное погашение долга в сумме 770 тысяч рублей, то уже на конец мая - начало июня территориальное управление Росимущества может назначить торги по распродаже добра предприятия.

На сколько рублей потянут 22 объекта недвижимости «Рублевки» - домики для проживания гостей, ресторан и баня – станет известно в ближайшее время. Соответственно, данные объекты также может ожидать продажа с молотка. При этом в управлении федеральной службы судебных приставов по региону пояснили, что шанс спасти «нажитое непосильным трудом» у собственников турбазы все еще остается. Самый крайний случай – это выкуп имущества на самих торгах. Однако пока хозяин «Рублевки» никаких действий не предпринимает.