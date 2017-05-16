В Волгограде названы имена 10 пострадавших от взрыва в четырехэтажке







Стали известных имена пострадавших при взрыве в жилом четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетскому в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в списке – 10 человек. 8 из них – пациенты клинической больницы скорой медицинской помощи №7:

1. Босомыгин Вадим Евгеньевич, 52 года. (реанимация)

2. Михайленко Андрей Александрович, 93 г.р. (реанимация)

3. Саитова Галина Анатольевна, 1994. (реанимация)

4. Макаров Андрей Георгиевич, 1980. (хирургическое отделение)

5. Папян Армен Мишаевич, 1970 г.р. (хирургическое отделение)

6. Левин Владислав Андреевич, 1993 г.р. (хирургическое отделение)

7. Куликова Лидия Клавдиевна, 1934 (терапевтическое)

8. Мурадян Сильва Геворковна, 1951 г.р (терапевтическое)

Двое пострадавших находятся в ГУЗ «КБСМП №25»:

1. Лобков Валерий Борисович, 1958 г.р. (травматологическое)

2. Куринов Алексей Алексеевич, 1978 г.р. (травматологическое).

Главный врач КБСМП №7 Наталья Панина в беседе с корреспондентом информагентства пояснила, что состояние пациентов характеризуется как стабильное. Возраст больных – от 24 до 83 лет. Трое граждан, которые находятся в реанимации, - в тяжелом состоянии. «Термических ожогов нет. Пострадавшие получили сотрясение мозга, переломы, закрытые черепно-мозговые травмы», - отметила Панина.

Напомним, сегодня в 13.06 в Советском районе Волгограда в доме №60 по проспекту Университетскому произошел взрыв. По предварительным данным, три человека погибли, 10 – получили травмы.



