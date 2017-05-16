Уже у нескольких собственников земельных участков в Городищенском районе суд аннулировал полученные ими ранее разрешения на строительство индивидуальных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» владельцы, которые в свое время купили участки и даже уже построили на них дома, таким образом, удовлетворены иски ООО «ГазпромТрансгазВолгоград» к администрации Городищенского района, чиновники которой в свое время продали или выделили участки под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в непосредственной близости с газопроводом. Теперь на этой земле можно сажать разве что морковку, а вот возводить дома газовики категорически запрещают. И не важно, что некоторые семьи, успевшие построить дома, вложили в свою «крепость», которая, получается, оказалась картонным домиком, несколько миллионов рублей, в том числе взятых в кредит.

Молодая семья Терещенко из Городищенского района Волгоградской области призналась ИА «Высота 102», что была счастлива, когда купила землю в новом жилом квартале поселка Городище под строительство жилого дома. Успели поставить забор, соорудили пристройку и туалет, а в начале года узнали, что в 150 м от их участков проходит газопровод, и строить на этом месте ничего нельзя. По словам несостоявшихся новоселов, газовики заявили им, что предупреждали об этом администрацию Городищенского района, однако чиновники это отрицают. Между тем, вся земля давно размежована, проведено электричество, люди платят за свет. Более того, никто и никогда – одни приобрели землю 5 лет назад, другие – три года назад, некоторые – совсем недавно, - не говорил им, что строиться здесь нельзя. В этой ситуации оказались и многодетные семьи, для которых бывшие чиновники Городища придумали такие названия улиц, как переулок Добра, улица Счастья. Но судя по всему, счастье этих людей под большим вопросом. Сейчас адвокаты семей, попавших в патовую ситуацию, намереваются обжаловать решения суда, вынесенные в пользу газовиков. Но, как признаются люди, надежды на благополучное разрешение проблемы у них мало…

В марте этого года редакция информагентства поднимала эту тему в материале «В Городищенском районе Волгоградской области разразился очередной земельный скандал». Но ничего не изменилось за это время. Никто не объяснил людям, что же происходит на самом деле и как решить проблему. Многие городищенцы строительство приостановили, а те, кто уже возвел дома, - это в основном молодые семьи - пребывают в ужасающем состоянии. Они не знают, что с ними будет дальше, потому что, выходит, деньги они просто подарили тем, кто в свое время продал эти участки. В результате - ни денег, ни земли, ни дома. Ответственности до сих пор никто не понес, и получается, что виновных нет. Что делать собственникам 237 участков, - именно столько из более чем 500 наделов попали в «зону газопровода» - непонятно.

Подробности печальной истории – в материале информагентства.





