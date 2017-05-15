Волгоградскому писателю Евгению Кулькину – 88 лет

«Никогда не думал, что Всевышний отпустит мне столько лет», - заявил ИА «Высота 102» волгоградский писатель, Почетный гражданин Волгоградской области Евгений Кулькин, отмечающий сегодня 88-летие. В 40 лет, - говорит он, - бросил пить и курить, и с той поры началась другая жизнь, наполненная творчеством.

Кулькин - автор таких известнейших романов, как «Черный омут», «Раздоры», «Родная кровь», составившие трилогию «Смертный грех». Автор трилогий «Прощеный век» и первого в мире художественного произведения «Хазарань» о загадочном хазарском каганате, которая выдержала сразу два издания: одно в Волгограде, другое – в Москве, и которые хранятся в библиотеке президента. А читая его исповедальную книгу «Знай обо мне все», невольно оказываешься среди жгущих душу и сердце романов о старом Царицыне «Знак беды», путешествуешь вместе с автором по местам его детства, (роман «Последний день лета»), переживаешь страх в грохочущем Сталинграде (роман «Святой с минного поля»), участвуешь в хитроумных комбинациях, которые проводили чекисты и милиция при раскрытии уникального преступления (роман «Золото ведьмы»), мысленно ходишь по пятам действующей в наших краях банды, читая повесть «Черная кошка». Это о ней расскажут впоследствии братья Вайнеры в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли.

С 2001 года, с тех пор, как известный хирург Ренат Акчурин сделал ему операцию на сердце, он каждый новый день начинает стихотворными строчками.

Неизвестный солдат… это горе живых, если кто-то погиб неизвестный.

Неизвестный солдат на лафете лежит, неизвестный становится песней.

Знал и я неизвестных, забытых, ничьих, мы их много в степях хоронили,

Но тогда бы не в каждом, наверно, из тех, я признал бы солдата России.

Нет, в одном бы признал, он лежал у реки, у оплавленной маревом горки,

И щепотка пшеницы тянула ростки из кармана его гимнастерки.

Евгений Кулькин считает, что у каждого художника есть потенциал, который тот обязан исчерпать до крайности. И все, что некоторым кажется обыкновенной процедурой, имеет уготованный судьбой смысл.

С днем рождения, Евгений Александрович! Здоровья вам, новых интереснейших произведений, которых ваши читатели по-прежнему ждут.