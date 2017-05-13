Новый председатель избиркома Волгоградской области отчитался о доходах и имуществе





Избирательная комиссия Волгоградской области официально опубликовала сведения за 2016 год о доходах, расходах и имуществе сотрудников, замещающих государственные должности, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ИКВО. Напомним, что руководящий состав облизбиркома, включая председателя, его заместителя и секретаря, полностью обновился в декабре 2016 года. Следовательно, отраженные в декларации сведения за 2016 год, скорее всего, относятся к предыдущим местам работы нынешнего руководства облизбиркома. Итак, председатель облизбиркома Виктор Черячукин, который до избрания на эту должность возглавлял государственно-правовое управление аппарата губернатора, заработал в прошлом году 1,9 миллиона рублей. В его собственности квартира площадью 79,9 кв.м., гараж и земельный участок в 21 кв.м., автомобиль «Volkswagen Tiguan». Супруга Виктора Черячукина заработала в 2016 году 702 тысячи рублей. В пользовании её и несовершеннолетнего ребенка квартира в 79,9 кв.м. Другого имущества у семьи председателя облизбиркома нет. Заместитель председателя ИКВО Юлия Чернышкова, которая ранее руководила отделом аппарата губернатора Волгоградской области, задекларировала 1,4 млн рублей дохода. В ее собственности две квартиры площадью 32 и 58 кв.м.. Секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин заработал в 2016 году 1,1 млн рублей. Он также ранее работал в аппарате главы региона в должности начальника отдела госстроительства. В его собственности автомобиль «Volkswagen Polo» и 1/3 доли квартиры площадью 61,3 кв.м. Доли собственности в этой квартире также имеют несовершеннолетний ребенок и супруга Анатолия Ярылкина. Она заработала в прошлом году 295 тысяч рублей.



