Волгоградскими лауреатами фонда имени Алексея Маресьева стали фронтовик, олимпийская чемпионка и депутат

Почетный знак «За волю к жизни» в 2017 году получат заслуженный деятель науки РФ, участник Сталинградской битвы Максим Загорулько, руководитель казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова, депутат Волгоградской областной думы Эдуард Давыдовский и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Такое решение, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, принято общим собранием участников регионального общественного фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни», учредившим одноименную награду.

С ходатайством о награждении Почетным знаком «За волю к жизни» I степени Максима Загорулько выступило Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. «Это человек удивительной судьбы, – подчеркнул Юрий Корбаков. – Ученый-историк, доктор экономических наук, Почетный житель города-героя Волгограда Максим Загорулько отмечен множеством государственных наград, среди которых боевые ордена – Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Кроме того, Максим Матвеевич являлся одним из инициаторов объявления 2016-го Годом А.П. Маресьева».

За весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения региона комитет Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики предложил наградить почетным знаком «За волю к жизни» II степени Эдуарда Давыдовского – ветерана боевых действий, полковника запаса, директора ГКОУ «Волгоградский казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова».

Награждение почетным знаком «За волю к жизни» I степени знаменитой спортсменки, члена сборной команды России по легкой атлетике Елены Исинбаевой инициировал комитет регионального парламента по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Торжественная церемония вручения почетных знаков «За волю к жизни» по традиции состоится в Камышине у памятника Герою Советского Союза Алексею Маресьеву в день рождения легендарного лётчика, 20 мая. Напомним, в 2016 году в связи со 100-летием А.П. Маресьева этой общественной награды удостоились 15 человек, проявивших особые качества в трудных жизненных ситуациях. В том числе - десять Героев России, Герой Советского Союза, выдающиеся деятели культуры и спорта.



