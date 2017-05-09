В Волгограде колонну "Бессмертного полка" возглавили юнармейцы







Многотысячное шествие "Бессмертного полка" проходит в эти минуты по главному проспекту города-героя Волгограда - проспекту Ленина. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", колонну в этом году возглавляют представители молодого всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". За ними следуют руководители города и области, руководители силовых структур, представители общественных и молодежных организаций, жители города. Тысячи людей разных возрастов несут в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм и погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины.





Второй год подряд в колонне "Бессмертного полка" идет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с портретом своего деда Дмитрия Чернякова, который погиб в начале Великой Отечественной войны.





По традиции, акция в Волгограде началась в 12.00 от Дома Павлова, который соседствует с музеем-панорамой "Сталинградская битва". За огромной "людской рекой" как заворожённые наблюдают гости города и те, кто сегодня не смог принять участие в шествии. Колонна "Бессмертного полка" движется к Мамаеву кургану.

Напомним, что в прошлом году участниками "Бессмертного полка" в Волгограде стали около 25 тысяч человек. Сегодня, по оценкам корреспондентов ИА "Высота 102", которые встретили "Бессмертный полк" на Мамаевом кургане, колонна растянулась километра на четыре.