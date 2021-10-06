В Волгограде предлагают зарплату в 120 тысяч рублей

Общество 06.10.2021 11:03
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06.10.2021 11:03
Самое высокооплачиваемое в Волгограде предложение работы в октябре стала вакансия Fullstack-разработчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, такому универсальному специалисту в мире веб-разработки в Волгограде готовы предложить до 120 тысяч рублей в месяц с возможностью удаленной работы со встречами в офисе один раз в неделю. Зарплату в размере до 100 тысяч рублей готовы платить электрогазосварщику, а иногородних специалистов обещают даже обеспечить жильем. На третьем месте в Волгограде по уровню зарплатного предложения находится вакансия пайщика листового полипропилена. Ему предлагают до 80 тысяч рублей. Кандидат должен иметь права категории В и С. Работодатель помимо денег предлагает работу в удобно расположенном месте, раздевалку с душем и европейское оборудование. В рейтинг также вошли вакансии территориального тренинг-менеджера с зарплатой от 65 тысяч рублей и заведующего кондитерским производством с зарплатой до 75 тысяч рублей.
Всего в ходе исследования были проанализированы 130 000 вакансий в крупных городах России. Отмечается, что в октябре в топ вошли вакансии программистов на Java, Android, C#, PHP, Elixir, инженеров, руководителей высшего и среднего звена и менеджеров сферы продаж.
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