Сады Придонья обеспечивают сотрудников домами «под ключ»





Компания Сады Придонья продолжает реализовывать социальный проект, благодаря которому в следующем году более 20 семей получат собственное жильё со всеми удобствами.

С 2016 года компания начала глобальный жилищный проект, направленный на создание комфортных условий для жизни людей и воспитания детей в поселке Сады Придонья. Свой дом уже обрели более 20 семей – сотрудников среднего и высшего звена производственного комплекса и сельскохозяйственного подразделения компании. В поселке разбиты парки, оборудована современная детская площадка, проведен капитальный ремонт в медицинском центре. Работает культурно-спортивный комплекс, на базе которого более 8 детских спортивных секций, современный фитнес и борцовский залы и даже кинотеатр.

В это году началось строительство нового таунхауса на три семьи и трехэтажного многоквартирного дома. Известно, что «новички» не будут отличаться от общего архитектурного облика зданий проекта, изменения коснуться только планировок квартир. Помимо собственного входа в дом, балкона и жилого помещения площадью в 120 квадратных метров, владельцы получат парковочные места и садовые участки. «Каркас» таунхауса уже построен, в ближайшее время будет смонтирована кровля.

«Уже готов фундамент еще одного жилого помещения - многоквартирного дома, - комментирует сотрудник отдела капительного строительства компании «Сады Придонья» Денис Сбитнев. - В трехэтажном здании будет 18 квартир от одной до трех комнат, площадь которых составит от 50 до 140 квадратных метров. Зимой стройка будет приостановлена и работы возобновятся весной 2022 года».

Формат «многоквартирного дома» оказался наиболее востребованным среди молодых специалистов, так как средний возраст сотрудников производственного комплекса и сельскохозяйственного подразделения компании «Сады Придонья» - 25-35 лет и не все пока что обзавелись семьями, поэтому формат современной квартиры-студии устраивает большинство.

Решение жилищного вопроса остается ключевым направлением для компании в реализации социальной программы. Это большие инвестиции и очень непростые решения. Но процесс идет, несмотря на внешние обстоятельства.



