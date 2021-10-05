Сады Придонья обеспечивают сотрудников домами «под ключ»

Общество 05.10.2021 12:05 Новости компаний
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05.10.2021 12:05 Новости компаний
Компания Сады Придонья продолжает реализовывать социальный проект, благодаря которому в следующем году более 20 семей получат собственное жильё со всеми удобствами.
С 2016 года компания начала глобальный жилищный проект, направленный на создание комфортных условий для жизни людей и воспитания детей в поселке Сады Придонья. Свой дом уже обрели более 20 семей – сотрудников среднего и высшего звена производственного комплекса и сельскохозяйственного подразделения компании. В поселке разбиты парки, оборудована современная детская площадка, проведен капитальный ремонт в медицинском центре. Работает культурно-спортивный комплекс, на базе которого более 8 детских спортивных секций, современный фитнес и борцовский залы и даже кинотеатр.
В это году началось строительство нового таунхауса на три семьи и трехэтажного многоквартирного дома. Известно, что «новички» не будут отличаться от общего архитектурного облика зданий проекта, изменения коснуться только планировок квартир. Помимо собственного входа в дом, балкона и жилого помещения площадью в 120 квадратных метров, владельцы получат парковочные места и садовые участки. «Каркас» таунхауса уже построен, в ближайшее время будет смонтирована кровля.
«Уже готов фундамент еще одного жилого помещения - многоквартирного дома, - комментирует сотрудник отдела капительного строительства компании «Сады Придонья» Денис Сбитнев. - В трехэтажном здании будет 18 квартир от одной до трех комнат, площадь которых составит от 50 до 140 квадратных метров. Зимой стройка будет приостановлена и работы возобновятся весной 2022 года».
Формат «многоквартирного дома» оказался наиболее востребованным среди молодых специалистов, так как средний возраст сотрудников производственного комплекса и сельскохозяйственного подразделения компании «Сады Придонья» - 25-35 лет и не все пока что обзавелись семьями, поэтому формат современной квартиры-студии устраивает большинство.
Решение жилищного вопроса остается ключевым направлением для компании в реализации социальной программы. Это большие инвестиции и очень непростые решения. Но процесс идет, несмотря на внешние обстоятельства.
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