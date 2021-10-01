



Прокуратура вступилась за права двоих школьников в Михайловке, которых незаконно лишили бесплатного питания. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, несовершеннолетние, страдающие нарушением опорно-двигательного аппарата, вынуждены проходить обучение на дому по индивидуальному плану с учетом их психофизических особенностей.

Установлено, что в соответствии с действующим законодательством в подобной ситуации школьники должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте, однако данное требование не выполнялось. Оба ребенка обучаются в МКОУ "Средняя школа № 3 г. Михайловки Волгоградской области".

С целью устранения нарушений Михайловский межрайонный прокурор направил соответствующие исковые заявления в суд к учредителю образовательного учреждения – администрации городского округа Михайловка. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.



