Общество 01.10.2021 11:05
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01.10.2021 11:05
Прокуратура вступилась за права двоих школьников в Михайловке, которых незаконно лишили бесплатного питания. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, несовершеннолетние, страдающие нарушением опорно-двигательного аппарата, вынуждены проходить обучение на дому по индивидуальному плану с учетом их психофизических особенностей.
Установлено, что в соответствии с действующим законодательством в подобной ситуации школьники должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте, однако данное требование не выполнялось. Оба ребенка обучаются в МКОУ "Средняя школа № 3 г. Михайловки Волгоградской области".
С целью устранения нарушений Михайловский межрайонный прокурор направил соответствующие исковые заявления в суд к учредителю образовательного учреждения – администрации городского округа Михайловка. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.
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