Более тысячи волгоградских пап и мам продегустировали школьное меню





Более тысячи человек - активных мам и пап - приняли участие в родительских собраниях, которые прошли в 120 школах 7 районов Волгограда. На встречах шла речь о правильном питании и организации родительского контроля в школьных столовых. Кроме того во время дегустаций родители сами оценивали качество школьных завтраков и обедов.

Большинство родителей по итогам собраний заявили о том, что готовы принимать участие в движении активистов, чтобы становиться экспертами в сфере социального питания, объективно оценивать качество еды в школьных столовых, предлагать изменения операторам питания, а не просто критиковать «столовскую» еду.

Мария Карапетян, мама ученика МОУ СШ № 96: “Родительский контроль хорош тем, что если в школьных столовых еда будет не только полезная, но и вкусная, то дети будут её кушать, а не бегать в магазинчики, чтобы купит вредную еду (чипсы, газировку и т.д.). В этом году мой ребёнок кушает охотно, всё нравится и борщ, и плов”.

Ольга Валеева, мама учащихся Гимназии № 13: “Я уже являюсь членом комиссии по родительскому контролю. Это, конечно, поможет решить проблему с питанием, так как дети, приходя домой, могут рассказать, чем их кормили в школе. Родители, в свою очередь, всегда могут прийти в школу и продегустировать блюда, которыми питаются их дети. Я обязательно буду принимать участие в родительском контроле”.





В ряде школ города совместная работа с мамами и папами учеников уже началась. Только в сентябре специалисты Ассоциации “Профессионалы социального питания” провели 260 проверок качества еды в школьных столовых, в том числе и с участием родителей. За 8 лет проведено более 6000 мониторингов.

Сегодня прошла проверка питания в школе №130 Ворошиловского района Волгограда. Родители увидели как в школьной столовой проходит накрытие столов для учеников, соответствует ли норме температура блюд, а также продегустировали школьный завтрак.

Анатолий Трегубов, папа ученика 4а класса МОУ СШ № 130: “Сегодня мы посетили школу № 130 в Ворошиловском районе Волгограда, побывали в столовой и попробовали блюда, нареканий никаких не нашли. Котлеты хорошие, макароны прекрасные, чай сладкий, в столовой чистота и порядок, персонал доброжелательный. Мой ребёнок постоянно доволен, кушает всё на протяжении всей учёбы в школе. Очень хорошо, что нас постоянно приглашают, что мы можем сами убедиться, как оно есть на самом деле. Хочу всем посоветовать, что если возникают какие-то вопросы вы приходите, участвуйте, вникайте в вопросы, а воздух сотрясать не надо”.

Наталья Макарова, мама учеников МОУ СШ №130: “Я очень положительно отношусь к родительскому контролю. С точки зрения мамы, я всегда могу посмотреть чем питается мой ребёнок, как происходит процесс питания, что могут предложить ребёнку в школьной столовой. Я сегодня побывала на контроле в школе где учится мой ребёнок. Мы продегустировали всю продукцию, которая была сегодня в столовой и осталась в полном восторге. Дети питаются правильно. Моя дочка учится в первом классе и с большим удовольствием ест каши, пьёт какао и чай, в общем, ребёнок в восторге. Я как мама всегда спокойна, что мой ребёнок всегда накормлен, сыты, а главное, что она ест правильное и сбалансированное питание”.

Директор МОУ СШ № 130 Ворошиловского района Волгограда Ольга Черненко: “В нашей школе родители, которые входят в состав комиссии по родительскому контролю, очень понимающие, компетентные, доброжелательные и готовы идти на сотрудничество. Родители - наши помощники. У нас в школе проходят дегустации блюд и родители пробуют эти блюда, которые выдаются в рамках льготного питания школьникам. Пока что замечаний не было и нас это радует. Я лично пробую то, что готовят в школе, и пока замечаний не было. Могу отметить, что готовить стали лучше. Тарелки у детей остаются чистыми, значит работа идёт хорошо. Если у нас возникают какие-либо проблемы, мы стараемся их оперативно решать, в том числе и с помощью родительского контроля”.

О том, какие вопросы решает родительский контроль рассказала заместитель руководителя Ассоциации “Профессионалы социального питания” Алла Порхун: “Первое - это то, что любой этап приготовления и организации питания может быть проверен родителями. Второй момент - никто не даст ребёнку блюдо, которое не прошло оценку специальной бракеражной комиссией. Члены бракеражной комиссии обязательно пробуют, сверяются с меню и технологической картой, и только потом дают разрешение на накрытие столов. Все данные заносятся в бракеражный журнал. Родители могут проверить этот документ. Третий момент - это температурный режим блюд. Столы в школьных столовых должны накрываться за 5 – 7 минут до того как прозвенит звонок на перемену. Еще одна точка контроля - это наличие суточных проб. Если вдруг ученик пожаловался на недомогание, существует такое понятие как суточные пробы, которые действительны в течение 48-ми часов. Их можно взять на проверку в РПН (СЭС), провести бактериологический анализ и понять является ли еда причиной недомогания ребёнка”.

Ну и самое главное, родители могут оценивать органолептические качества школьной еды: ее запах, внешний вид, консистенцию, а также пробовать школьные завтраки и обеды на вкус.