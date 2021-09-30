МТС ищет стартапы для умного дома

Телеком 30.09.2021 17:11
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30.09.2021 17:11
МТС окажет грантовую поддержку стартапам с решениями для «Умного дома». Лучшие проекты этого направления в рамках акселерационной программы MTS StartUp Hub будут также интегрированы в экосистему умного дома МТС.
Приём заявок продлится до 16 ноября на сайте MTS StartUp Hub.
МТС ищет решения с готовым продуктом или проектом для широкой аудитории и уникальными для российского рынка технологиями. Компании, прошедшие отбор, смогут осуществить подключение к экосистеме Smart Home SPI МТС и интегрировать свои устройства и технологии с приложением «МТС Умный дом». Они также получат доступ к R&D лабораториям для доработки продукта от прототипа до выпуска пилотной партии, облачным сервисам #CloudMTS, экспертную поддержку по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению и маркетингу продуктовых направлений.
Направления набора:
Безопасность — продукты, обеспечивающие видеонаблюдение, работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. Например, датчиков протечек, возгорания, движения, контроля доступа в помещение и других.
Комфорт — продукты и сервисы, связанные с бытом в доме и личным комфортом: системы кондиционирования, управления климатом, освещения, управления электроэнергией, водоснабжением и отоплением.
Развлечение и lifestyle — аудио, видео, AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений.
Умная техника для дома и носимые устройства — бытовая техника, спортивные гаджеты, трекеры сна и состояния организма и другое.
MTS StartUp Hub
Это центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, венчурной студии и направления быстрого запуска пилотов. За время существования Центра участниками его программ стали более пяти тысяч стартапов из разных регионов и стран, которые запустили более 80 пилотов вместе с бизнес-вертикалями МТС и её партнеров.
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