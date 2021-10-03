Под Волгоградом жители просят освободить улицу легендарного летчика от мусора и мертвой собаки

«Спасите улицу имени великого летчика от мусора и мертвой собаки. Валерий Чкалов, легендарный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, совершивший первый беспосадочный перелёт через Северный полюс, точно не заслужил такого к себе отношения», - с такой просьбой обратились жители города Краснослободска. Они прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии, на которых запечатлели места для складирования мусора. Как утверждают краснослободцы, они устали ежедневно созерцать такие удручающие картины практически во всех точках города.





«Сами улицы, их обочины поддерживаются в порядке силами коммунальных служб города. Но на местные «памятники» мусору, то есть мусорные баки, которые почему-то расположены не так, чтобы скрывать содержимое, а непосредственно на почетных местах, вдоль основной дороги, - смотреть невозможно, - рассказывают горожане. – Мы оплачиваем без задержек услугу по обращению с отходами, так почему эта услуга оказывается нерегулярно или не оказывается вовсе?».

Вот так выглядят мусорные контейнеры на улицах Чкалова, Свердлова, Рабоче-Крестьянской, Самарской, Тимирязевской, Калининской, Донской.