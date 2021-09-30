Роспотребнадзор опубликовал советы по уходу за коронавирусным больным





Специалисты Роспотребнадзора составили краткую пошаговую инструкцию на случай, если кто-то в семье заразился гриппом или коронавирусом. Публикуем топ-10 советов для тех, чей родственник заболел, от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Первым делом нужно вызвать врача, который поставит диагноз и определит схему лечения.

- Желательно изолировать больного в отдельную комнату, ну а если это невозможно, то стараться соблюдать дистанцию в 1 метр.

- Контакт с больным родственником остальных членов семьи необходимо ограничить, особенно если речь идет о детях, пожилых людях и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

- Помещение, где находится больной, надо постоянно проветривать. Лучше всего каждые два часа.

- Необходимо сохранять чистоту в помещении: мыть, протирать и дезинфицировать поверхности с добавлением бытовых моющих средств.

- Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. На время болезни выделите родственнику посуду, которую будет использовать только он. После каждого приема пищи ее необходимо дезинфицировать.

- Не забывайте о частоте рук. Часто мойте их с мылом, особенно до и после ухода за больным.

- Ухаживать за больным должен только один член семьи, чтобы минимизировать передачу вируса.

- При уходе за родственником не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Используйте маски и перчатки.

- Рекомендуется протирать поверхности в комнате больного дезинфицирующими средствами не реже 2 раз в день.

Напомним, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Только за минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 25 человек. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в регионе пока не выявлено.



