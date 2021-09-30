Роспотребнадзор опубликовал советы по уходу за коронавирусным больным

Общество 30.09.2021 16:27
0
30.09.2021 16:27
Специалисты Роспотребнадзора составили краткую пошаговую инструкцию на случай, если кто-то в семье заразился гриппом или коронавирусом. Публикуем топ-10 советов для тех, чей родственник заболел, от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
- Первым делом нужно вызвать врача, который поставит диагноз и определит схему лечения.
- Желательно изолировать больного в отдельную комнату, ну а если это невозможно, то стараться соблюдать дистанцию в 1 метр.
- Контакт с больным родственником остальных членов семьи необходимо ограничить, особенно если речь идет о детях, пожилых людях и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
- Помещение, где находится больной, надо постоянно проветривать. Лучше всего каждые два часа.
- Необходимо сохранять чистоту в помещении: мыть, протирать и дезинфицировать поверхности с добавлением бытовых моющих средств.
- Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. На время болезни выделите родственнику посуду, которую будет использовать только он. После каждого приема пищи ее необходимо дезинфицировать.
- Не забывайте о частоте рук. Часто мойте их с мылом, особенно до и после ухода за больным.
- Ухаживать за больным должен только один член семьи, чтобы минимизировать передачу вируса.
- При уходе за родственником не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Используйте маски и перчатки.
- Рекомендуется протирать поверхности в комнате больного дезинфицирующими средствами не реже 2 раз в день.
Напомним, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Только за минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 25 человек. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в регионе пока не выявлено.
Реклама
Студентов Волгоградского госуниверситета отправили на дистант30.09.2021 20:47
Общество 30.09.2021 20:47
Жители затопленных квартир в Волгограде встретят зиму с крышами из баннеров30.09.2021 20:04
Общество 30.09.2021 20:04
Более тысячи волгоградских пап и мам продегустировали школьное меню30.09.2021 19:19
Общество 30.09.2021 19:19
Декоративный пруд у "Волгоград Арены" превратят в ледовый каток30.09.2021 17:33
Общество 30.09.2021 17:33
Чиновников в Волгоградской области обязали вернуть незаконно отданную землю30.09.2021 17:11
Общество 30.09.2021 17:11
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Волгоградской области30.09.2021 16:24
Общество 30.09.2021 16:24
В центре Волгограда перекроют движение на пять дней из-за ремонта теплотрассы30.09.2021 15:40
Общество 30.09.2021 15:40
Трибуны стадиона "Трактор" в Волгограде почти сравняли с землей30.09.2021 13:54
Общество 30.09.2021 13:54
В Волгоградской области зафиксирована шокирующая смертность от коронавируса30.09.2021 12:17
Общество 30.09.2021 12:17
Отопительный сезон начался уже в девяти муниципалитетах Волгоградской области30.09.2021 11:47
Общество 30.09.2021 11:47
В Волгоградской области снова дорожают яйца и курятина30.09.2021 10:30
Общество 30.09.2021 10:30
Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Волгограда30.09.2021 10:01
Общество 30.09.2021 10:01
В Волгоградской области ищут новые методы для активизации вакцинации жителей30.09.2021 10:00
Общество 30.09.2021 10:00
В Волгограде объявили о начале отопительного сезона29.09.2021 19:57
Общество 29.09.2021 19:57
Назад в СССР: в центре Волгограда снимают большое кино29.09.2021 19:09
Общество 29.09.2021 19:09
Реклама