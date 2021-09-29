Назад в СССР: в центре Волгограда снимают большое кино

Общество 29.09.2021 19:09
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29.09.2021 19:09
Участок улицы Советской в центре Волгограда стал сегодня съемочной площадкой для большого кино. Как сообщает ИА "Высота 102", работа кипит в районе музея-панорамы "Сталинградская битва", где припарковались передвижные телевизионные станции с надписью "Телевидение СССР". Проезжая часть улицы Советской весь день закрыта для проезда автотранспорта от пересечения с улицей Наумова до улицы 13-ойГвардейской дивизии.
Помимо съемочных групп здесь можно увидеть различные "артефакты" времен СССР. Например, автобус марки "Икарус", металлические киоски, старые афиши, даже советскую ярмарку. Задействованные в съемках актеры одеты так, словно телепортировались к нам из прошлого.
Как стало известно информагентству, кино для Netflix снимают в Волгограде режиссер Евгений Стычкин и оператор Сергей Трофимов. В начале сентября Евгений Стычкин в интервью федеральным изданиям сообщал, что в настоящий момент работает над фильмом, основанном на реальных событиях - как в разгар перестройки в одной из больниц Элисты десятки детей заразились ВИЧ. Эти события разворачивались в 1988 году, еще до развала СССР. Согласно открытым данным, инфицированными тогда оказалось около 270 детей. На распространении болезни сказался тот факт, что несколько детей были переведены в Волгоград, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В больницах Элисты тогда пострадали 74 человека, из которых 40 скончались. Точное число пострадавших от вируса СПИДа в 1988-1990 годах в клиниках Элисты, Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя не называется. Своим фильмом режиссер намерен привлечь внимание к проблеме роста числа ВИЧ-инфицированных.
О том, какие эпизоды фильма снимают в Волгограде, неизвестно.
Отметим, что Евгений Стычкин больше известен как российский актер театра и кино. В роли режиссера он дебютировав недавно в сериале "Контакт".
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