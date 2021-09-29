Здравоохранение

Плановую госпитализацию сократят в Волгоградской области из-за ковида

Здравоохранение 29.09.2021 14:26
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29.09.2021 14:26




Плановая госпитализация в медицинские учреждения Волгоградской области сокращена до минимума из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102",  заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, из-за загруженности лечебных учреждений облздрав рассматривает вариант, чтобы направить в оперативный штаб предложение по возможному  сокращению и оставшихся объемов. При этом в облкомздраве не используют термин о временной приостановке плановой медицинской помощи, поясняя, что границы такой помощи размыты. "Сегодня - плановая, завтра - неотложная, послезавтра - экстренная. Все равно этого не будет, но мы прекрасно понимаем, что сейчас коечный фонд уменьшен", - пояснил зампредседателя облкомздрава.
В настоящее время в режиме ковидных стационаров в Волгоградской области функционируют 30 медицинских учреждений. Под больных COVID-19 развернуто 6700 коек, из которых в настоящее время свободно только 10%. За минувшие сутки с пневмонией и подтвержденным COVID-19 в регионе госпитализировали 583 человека, при том, что выписываются из стационаров 400-500 человек. В облздраве отмечают, что такой высокий показатель госпитализации держится в Волгоградской области уже месяц, тогда как в прошлом году его фиксировали только в осенний пик заболеваемости.

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