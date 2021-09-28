Волгоградским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды





В Городищенском районе Волгоградской области прошла акция «Внимание, переезд!», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие состоялось на регулируемом железнодорожном переезде на 346 км станции Карповская Волгоградского региона ПривЖД вблизи поселка Новый Рогачик. Ежесуточно через указанный переезд проезжают около 9 тыс. автомобилей и более 90 пассажирских и грузовых поездов.

В ходе акции сотрудники Волгодонской дистанции пути напомнили водителям о важности соблюдения правил проезда через железнодорожные пути, а также раздали более 350 информационных памяток, листовок и писем, подготовленных учащимися лицея № 5 имени А.Ю. Гагарина. В своих обращениях школьники напомнили водителям, что нарушая правила проезда, они ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и рискуют здоровьем окружающих.

В ПривЖД отмечают, что в январе-августе 2021 года в различных профилактических акциях на переездах Волгоградского региона ПривЖД приняли участие более 5 тысяч водителей автотранспортных средств. При этом было распространено около 11 тысяч памяток.

Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.



