Волгоградская область оказалась на предпоследнем месте в России по количеству парковок





В России парковки есть возле 46% многоквартирных домов, но в каждом регионе уровень благоустройства разный. Таковы итоги оценки, проведенного в домохозяйствах регионов РФ, о состоянии прилегающей территории, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. Например, в Чеченской республике парковочными местами оборудованы 84% всех дворов. В Волгоградской области припарковаться сложнее: автостоянки построены только около 5,5% многоэтажек.

Внимательно следят за парковками в республике Алтай. По данным опроса, проведенного в домохозяйствах, в 67% дворов региона есть стоянки, при этом 49% из них в хорошем состоянии.

Между тем, хуже, чем в Волгоградской области, ситуация с парковками только в Забайкальском крае. Так, по данным опроса, проведенного в этом субъекте, здесь только 5,4% дворов оборудованы парковками.

При этом ситуация с детскими площадками и территориями для занятий спортом в Волгоградской области получше. Так, более 82% опрошенных сообщили о наличии детских площадок рядом со своими домами. Что касается спортплощадок, то их количество гораздо меньше – всего около 10%.



