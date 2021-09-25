В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверх





Коронавирус за сутки выявлен у 341 жителя Волгоградской области – это больше, чем суточная заболеваемость предыдущих семи дней. По данным федерального оперативного штаба, скончались 16 жителей региона. Всего эта инфекция в Волгоградской области оказалась смертельной для 2685 человек.

Отметим, что за время пандемии в регионе выявлено уже свыше 90 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.



