Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питания





В Волгограде начинаются школьные собрания, где будут обсуждать, как активные мамы и папы могут принимать участие в родительском контроле школьного питания.

Во время собраний родителям расскажут, для чего нужен такой контроль, какие проблемы он решает и как можно присоединиться к движению активистов.

В волгоградском регионе сложилась многолетняя практика проведения мониторингов качества питания. Специалисты Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» с 2012 года помогают родителям понять механизмы проведения родительского контроля и стать экспертами в сфере социального питания. За 8 лет проведено более 6000 мониторингов, в том числе и по запросам самих родителей, накоплен уникальный опыт в этой работе.





Используются разные форматы родительского контроля, в том числе онлайн - мониторинги, а также проверки качества школьного питания с привлечением общественности: экспертов Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Волгоградской области.

После участия в мониторингах родители школьников:

– умеют разбираться в меню, понимают как оно составлено;

– убеждаются в безопасности условий приготовления, хранения, обработки продуктов и сырья;

– могут оценить органолептические характеристики блюд и напитков;

– могу проконтролировать сроки годности, условия хранения и поставщиков продуктов и сырья;

– становятся экспертами в области оценки организации питания в школе с учетом современных норм и требований;

– делятся объективной и актуальной информацией.

Так, например, в начале учебного года поступил запрос от мамы учеников школы №91 Краснооктябрьского района Волгограда. У Галины Николаевны был вопрос по температуре блюд непосредственно перед подачей. После мониторинга она ответила следующее: «Я сегодня была удовлетворена тем, чем кормят детей. Кто-то из детей ест, кто-то нет, но это вопрос вкусовых предпочтений ребенка».

Родительский контроль – это важнейший инструмент для понимания истинных желаний потребителя, для улучшения качества школьного питания, а также для живого взаимодействия всех участников рынка социального питания. О том, что родителей нужно привлекать к этой работе говорил Президент России Владимир Путин: «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой».





Добавим, что организаторы питания также используют различные каналы коммуникаций с родителями и детьми. Помимо мониторингов питания компания «Виво Маркет» широко использует такой формат, как экскурсии для педагогов, детей и родителей на комбинат питания, расположенный в Кировском районе. Кроме того, на этикетки продукции компания разместила QR коды для сбора обратной связи.