Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питания

Общество 24.09.2021 13:41
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24.09.2021 13:41
В Волгограде начинаются школьные собрания, где будут обсуждать, как активные мамы и папы могут принимать участие в родительском контроле школьного питания.
Во время собраний родителям расскажут, для чего нужен такой контроль, какие проблемы он решает и как можно присоединиться к движению активистов.
В волгоградском регионе сложилась многолетняя практика проведения мониторингов качества питания. Специалисты Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» с 2012 года помогают родителям понять механизмы проведения родительского контроля и стать экспертами в сфере социального питания. За 8 лет проведено более 6000 мониторингов, в том числе и по запросам самих родителей, накоплен уникальный опыт в этой работе.
Используются разные форматы родительского контроля, в том числе онлайн - мониторинги, а также проверки качества школьного питания с привлечением общественности: экспертов Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Волгоградской области.
После участия в мониторингах родители школьников:
– умеют разбираться в меню, понимают как оно составлено;
– убеждаются в безопасности условий приготовления, хранения, обработки продуктов и сырья;
– могут оценить органолептические характеристики блюд и напитков;
– могу проконтролировать сроки годности, условия хранения и поставщиков продуктов и сырья;
– становятся экспертами в области оценки организации питания в школе с учетом современных норм и требований;
– делятся объективной и актуальной информацией.
Так, например, в начале учебного года поступил запрос от мамы учеников школы №91 Краснооктябрьского района Волгограда. У Галины Николаевны был вопрос по температуре блюд непосредственно перед подачей. После мониторинга она ответила следующее: «Я сегодня была удовлетворена тем, чем кормят детей. Кто-то из детей ест, кто-то нет, но это вопрос вкусовых предпочтений ребенка».
Родительский контроль – это важнейший инструмент для понимания истинных желаний потребителя, для улучшения качества школьного питания, а также для живого взаимодействия всех участников рынка социального питания. О том, что родителей нужно привлекать к этой работе говорил Президент России Владимир Путин: «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой».
Добавим, что организаторы питания также используют различные каналы коммуникаций с родителями и детьми. Помимо мониторингов питания компания «Виво Маркет» широко использует такой формат, как экскурсии для педагогов, детей и родителей на комбинат питания, расположенный в Кировском районе. Кроме того, на этикетки продукции компания разместила QR коды для сбора обратной связи.
Записаться на родительский контроль можно, обратившись в администрацию своей школы, по телефону общественной организации «ПСПиОН» 89093773043, а также пройдя по ссылке.
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