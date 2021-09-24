Общество

Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питания

Общество 24.09.2021 13:41
0
24.09.2021 13:41


В Волгограде начинаются школьные собрания, где будут обсуждать, как активные мамы и папы могут принимать участие в родительском контроле школьного питания.
Во время собраний родителям расскажут, для чего нужен такой контроль, какие проблемы он решает и как можно присоединиться к движению активистов.
В волгоградском регионе сложилась многолетняя практика проведения мониторингов качества питания. Специалисты Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» с 2012 года помогают родителям понять механизмы проведения родительского контроля и стать экспертами в сфере социального питания. За 8 лет проведено более 6000 мониторингов, в том числе и по запросам самих родителей, накоплен уникальный опыт в этой работе.

Используются разные форматы родительского контроля, в том числе онлайн - мониторинги, а также проверки качества школьного питания с привлечением общественности: экспертов Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Волгоградской области.
После участия в мониторингах родители школьников:
–  умеют разбираться в меню, понимают как оно составлено;
–  убеждаются в безопасности условий приготовления, хранения, обработки продуктов и сырья;
– могут оценить органолептические характеристики блюд и напитков;
–  могу проконтролировать сроки годности, условия хранения и поставщиков продуктов и сырья;
– становятся экспертами в области оценки организации питания в школе с учетом современных норм и требований;
– делятся объективной и актуальной информацией.
Так, например, в начале учебного года поступил запрос от мамы учеников школы №91 Краснооктябрьского района Волгограда. У Галины Николаевны был вопрос по температуре блюд непосредственно перед подачей. После мониторинга она ответила следующее: «Я сегодня была удовлетворена тем, чем кормят детей. Кто-то из детей ест, кто-то нет, но это вопрос вкусовых предпочтений ребенка».
Родительский контроль – это важнейший инструмент для понимания истинных желаний потребителя, для улучшения качества школьного питания, а также для живого взаимодействия всех участников рынка социального питания. О том, что родителей нужно привлекать к этой работе говорил Президент России Владимир Путин: «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой».

Добавим, что организаторы питания также используют различные каналы коммуникаций с родителями и детьми. Помимо мониторингов питания компания «Виво Маркет» широко использует такой формат, как экскурсии для педагогов, детей и родителей на комбинат питания, расположенный в Кировском районе. Кроме того, на этикетки продукции компания разместила QR коды для сбора обратной связи.
Записаться на родительский контроль можно, обратившись в администрацию своей школы, по телефону общественной организации «ПСПиОН» 89093773043, а также пройдя по ссылке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
24.09.2021 14:29
Общество 24.09.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 14:02
Общество 24.09.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 13:02
Общество 24.09.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 12:22
Общество 24.09.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 12:16
Общество 24.09.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 11:41
Общество 24.09.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2021 08:01
Общество 24.09.2021 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 19:31
Общество 23.09.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 17:54
Общество 23.09.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 17:49
Общество 23.09.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 16:44
Общество 23.09.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2021 14:20
Общество 23.09.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 14:13
Общество 23.09.2021 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 12:13
Общество 23.09.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 10:18
Общество 23.09.2021 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:02
Чудотворную икону привезут в Волгоград из УкраиныСмотреть фотографии
13:41
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАССмотреть фотографии
12:22
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник водыСмотреть фотографии
12:16
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собакСмотреть фотографии
11:50
Вандалы сломали 118 электросамокатов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часаСмотреть фотографии
11:28
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подросткаСмотреть фотографии
10:41
«Ростелеком» второй год подряд получает высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнесаСмотреть фотографии
10:18
В Камышине Волгоградской области нашли тело начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде иномарка опрокинулась в канавуСмотреть фотографии
08:01
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам почти 40 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:31
Жители поселка в Волгограде заждались газовиков перед началом отопительного сезонаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом годуСмотреть фотографии
16:58
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
16:15
Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerceСмотреть фотографии
16:13
УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Браконьерский стан с тушами сайгаков обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровнеСмотреть фотографии
14:06
Волжский снова опередил Волгоград по числу новых зараженных ковидомСмотреть фотографии
13:34
Билайн ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:02
«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen TaosСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 