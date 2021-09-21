«Ростелеком» откроет студентам цифровой мир





«Ростелеком» объявил о запуске второго этапа онлайн проекта «Цифровое образование». Курсы предназначены для студентов, чьи специальности не связаны с IT-направлениями. Участники получат понимание принципов цифровых технологий, необходимые компетенции и научатся применять их на практике. Об этом вчера в ходе пресс-конференции рассказал Сергей Мордасов, вице-президент – директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Курс будет состоять из 22 онлайн-занятий, в ходе которых эксперты-профессионалы «Ростелекома» представят цикл лекций, видеоуроков по актуальным темам: «Интернет вещей», «Кибербезопасность», «Блокчейн», «Виртуальная реальность», «Большие данные» и другим инновационным направлениям цифровой экономики.

«Цифровизация сегодня охватывает все сферы жизни. “Ростелеком” видит свою миссию в передаче знаний и умений молодому поколению. Курсы “Цифровое образование” дадут возможность закрепить свои знания, приобрести ценный опыт решения практических кейсов от наших амбассадоров и от представителей бизнес-структур», – отметил Вице-президент- директор макрорегиона «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Проект национального провайдера охватывает 34 вуза страны, из них 18 – Юга России. В Волгограде к проекту присоединился Волгоградский государственный университет. Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Одним из приоритетов для Волгоградского государственного университета в организации образовательного процесса является практикориентированность.“Ростелеком” – один из наших партнеров, в сотрудничестве с ним в ВолГУ создана базовая кафедра «Телекоммуникационные системы». Студенты регулярно проходят практики и стажировки в компании, представители “Ростелекома” участвуют в Днях карьеры и Ярмарке вакансий. Сейчас, когда большими темпами идет цифровизация образования, инициатива проведения онлайн-курса актуальна для всех специальностей нашего вуза. Обучение поможет студентам расширить горизонт знаний, откроет перспективы для развития в своей профессии».

Занятия для студентов вузов-партнеров пройдут с 27 сентября по декабрь 2021 года в специально разработанном мобильном приложении «Цифра РТК» . Запись лекций будет доступна в приложении и на официальном YouTube-канале проекта.

Все участники получат сертификат об окончании курса, лучшие примут участие в финальном мероприятии программы – «Нехакатоне». Победителей «Ростелеком» и компании-партнеры пригласят на стажировку.

Напомним, что пилотный курс проекта состоялся в прошлом году для студентов Ростова-на-Дону и вызвал интерес у вузов других регионов страны. В 2021 году в онлайн обучении смогут принять участие студенты ЮФО и СКФО, а также Дальневосточного федерального округа.