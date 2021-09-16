"Покусала детей": в Волгоградской области в двух селах ликвидируют вспышки бешенства

Общество 16.09.2021 08:36
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16.09.2021 08:36
В двух сельских поселениях Волгоградской области зафиксированы случаи бешенства среди животных. Ветеринарные службы проводят комплекс необходимых профилактических мероприятий на территории Солонцовского сельского поселения Алексеевского района и Громковского сельского поселения Руднянского района. Как рассказали ИА "Высота 102" жители хутора Солонцовский, в этом населенном пункте бешенством заразилась домашняя собака. Собака успела покусать детей, которые с ней играли, все они взяты под медицинское наблюдение и начали получать профилактические прививки.
Напомним, в начале года в Волгоградской области зарегистрировано уже около 60 случаев заболевания бешенством как среди домашних, так среди диких животных. В конце прошлого года и в этом году в регионе уже три человека скончались от этой смертельной инфекции, в том числе – ребенок.
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