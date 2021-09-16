В Волгограде заморозились цены на бензин

Общество 16.09.2021 08:17
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16.09.2021 08:17
В Волгограде цены на бензин замерли на той же отметке, что и неделю назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, бензин марки АИ-92 по-прежнему стоит в среднем 45,62 рубля за литр, АИ-95 – 51,35 рублей за литр, АИ-98 – 55,31 рубля за литр. А вот дизтопливо подешевело еще на 4 копейки. Теперь его средняя стоимость составляет 49,23 рубля за литр. Неделю назад солярка также подешевела на 3 копейки.
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