Театр онлайн:«Ростелеком» обеспечит трансляцию спектакля для подростков «ЛисPEACE»





«Ростелеком» организует прямую онлайн-трансляцию моноспектакля «ЛисPEACE» из астраханского Театра юного зрителя. Трансляция начнется 15 сентября в 17:30 по московскому времени и будет доступна на YouTube-канале «Цифровой Юг» . «Ростелеком» обеспечил оптическую инфраструктуру и необходимые цифровые решения для трансляции эфира. Благодаря поддержке национального провайдера постановку впервые можно будет увидеть, как в режиме онлайн, так и в записи. Премьера спектакля также состоится в Волгограде, Краснодаре и Геленджике.

Спектакль «Лис PEACE» — это история о взрослении, любви к ближнему и ответственности, рассказанная одним актером в разных образах. Все роли исполняет Иван Писоцкий, номинант премии «Золотой софит 2019» за лучшую мужскую роль.Создателями спектакля выступили команда «Театрального проекта 27» — первого в России современного независимого театра из Санкт-Петербурга, творчество которого адресовано подросткам иЮлия Каландаришвили — один из самых известных молодых режиссеров в нашей стране, номинант «Золотой маски», премий «Прорыв» и «Арлекин».

«С каждым новым проектом мы всё больше внимания уделяем поддержке детей, подростков и студентов. Мы очень хорошо осознаем, какую роль играет подрастающее поколение в будущем нашей страны,и стремимся создавать для них именно те решения и технологии, которые действительно необходимы. Надеюсь, этот спектакль, который вызывает у юных зрителей столько положительных эмоций и отзывов, понравится и ребятам в южных регионах», — поделился вице-президент — директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Спектакль рассказывает историю дружбы 12-летнего мальчика Питера и лиса.Питер, недавно потерявший маму,спас лисенка, семья которого погибла. Лисенок нуждался в заботе, и это позволило мальчику сохранить способность любить. Несколько лет друзья жили вместе и защищали друг друга от реального мира. Но пришла война и им пришлось расстаться. Теперь каждому предстоит пройти свой путь друг к другу, повзрослеть и измениться. «Лис PEACE» номинирован на премию Международного большого детского фестиваля как «лучший спектакль для подростков», а также приглашен на детский театральный фестиваль «Маршак» и международный театрально-музыкальный фестиваль «Европейская весна».

«Для нас эти гастроли — первый масштабный выезд. В рамках программы “Большие гастроли”, организованной Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ, мы посетим четыре города. И особая благодарность “Ростелекому”: за поддержку гастролей и то, что дал возможность большому количеству людей посмотреть наш спектакль, который мы обычно играем в камерных залах», — поделилась директор «Театрального проекта 27»Наталия Сергеевская.

Показ спектакля «Лис PEACE» также пройдет в Волгограде (17–18 сентября), Краснодаре (20–21 сентября) и Геленджике (23–24 сентября). Уточнить время начала сеансов и приобрести билеты можно на официальном сайте проекта. Запись постановки появится на YouTube-канале «Цифровой Юг» после завершения южного турне и будет доступна в течение месяца.



